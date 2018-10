1. Oktober 2018, 19:01 Uhr In Supermarkt Räuber mit Messer erbeutet 10 000 Euro

Mit einem Messer bewaffnet hat ein unbekannter Räuber einen Supermarkt in Neuhausen überfallen und dabei mehr als 10 000 Euro erbeutet. Der Täter verschaffte sich offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu dem Geschäft an der Leonrodstraße: Wie die Polizei berichtet, brach er am Samstagabend kurz nach Ladenschluss ein, als ein Mitarbeiter gerade in einem Büro des Marktes Geld zählte. Der Täter bedrohte den Angestellten und eine weitere Mitarbeiterin, die gerade den Keller kontrolliert hatte, mit einem Messer und sperrte beide im Büro ein. Anschließend floh er ungestört mit dem Geld. Nun fahndet die Polizei nach ihm.