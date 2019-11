In Pasing

Erneut hat die Münchner Polizei ein Autorennen auf der Landsberger Straße in Pasing beendet. Zwei der vier beteiligten Autofahrer konnten zwar zunächst fliehen, im Präsidium zeigt man sich jedoch überzeugt, auch sie schnell identifizieren und überführen zu können. Am frühen Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr waren einer uniformierten Polizeistreife der Münchner Einsatzhundertschaft vier Autos aufgefallen, die von der Josef-Felder-Straße in die Landsberger Straße abbogen. Dann traten die Fahrer aufs Gaspedal und rasten ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer mit mehr als 100 Sachen stadteinwärts. Dabei wechselten die Autos mehrfach die Fahrstreifen, überholten sich gegenseitig sowie andere Fahrzeuge und missachteten den Mindestabstand zu vorausfahrenden Autos.

Nach etwa 1200 Metern mussten die Raser an einer Baustelle kurzfristig vom Gas gehen. Das ermöglichte es der Polizeistreife, aufzuschließen und die Fahrer zum Anhalten aufzufordern. Doch nur der 19 Jahre alte Fahrer eines 5er-BMW und der ein Jahr ältere Lenker eines Jeep Renegade kamen der Weisung nach - um sich sogleich fürchterlich über die Polizei aufzuregen. Die beiden Raser seien absolut uneinsichtig gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Die beiden anderen Beteiligten türmten mit quietschenden Reifen. Nach ihnen wird derzeit gefahndet. Zeugen des Vorfalls könnten der Verkehrspolizei mit Hinweisen unter der Telefonnummer 089/2910-0 bei ihren Ermittlungen helfen.

Gegen die zwei bereits gefassten Münchner ermittelt die Polizei wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie zahlreicher anderer Verkehrsverstöße. Die beschuldigten Fahrer müssen mit einem Strafverfahren rechnen, das als Strafmaß eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht.