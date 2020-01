Schwerste Brandverletzungen bei einer 94-jährigen Frau, schwere Verbrennungen bei deren 81-jährigem Ehemann - das ist die Bilanz eines Christbaum- und Zimmerbrandes am Freitagabend in der Reismühlenstraße im Stadtbezirk 19, im Bereich Parkstadt Solln/Obersendling. Ein Passant bemerkte, dass Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses drang, und informierte die Feuerwehr. Gleichzeitig meldete das Hausnotrufsystem aus der Brandwohnung den Alarm eines Rauchwarnmelders. Als die Feuerwehr anrückte, war im ersten Stock "deutlicher Feuerschein" zu sehen. Einsatzkräfte drangen über tragbare Leitern in die Wohnung ein und fanden die schwer Verletzten - die 94-Jährige im Brandraum, ihren Mann im Bad. Beide wurden vom Notarzt kurz behandelt und dann in Münchner Kliniken transportiert. Die durch eine Wendeltreppe verbundenen Wohnungen im Haus wurden entraucht, die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag.