28. Juli 2019, 18:41 Uhr In Obergiesing Zwei Männer brechen in Supermarkt ein

Zwei Männer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Supermarkt in Obergiesing eingebrochen. Um 2.45 Uhr versuchten sie, ein Fenster an einem Gebäude in der Untersbergstraße auszuhebeln. Das gelang laut Polizeibericht nicht, weshalb die beiden die Scheibe einschlugen und einstiegen. An der Kasse knackten sie eine Schublade, aus der sie etwa 1000 Euro und ein Handy entwendeten. Die Polizei beschreibt die Männer so: Einer soll 180 bis 185 Zentimeter groß sein und eine sportliche Figur haben. Seine Züge sollen süd- oder westeuropäischen Typs sein. Er trug eine Brille, einen Dreitagebart, ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose, vermutliche eine Jeans. Dazu hatte er eine helle Kappe auf dem Kopf und führte einen hellen Rucksack mit sich. Sein Komplize soll eher schlank und ein bisschen kleiner sein. Er trug helle Kleidung und eine ebensolche Umhängetasche mit schwarzem Gurt. Hinweise auf die Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.