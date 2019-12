In München gelandet

Die Türkei hat erneut einen angeblichen Terroristen nach Deutschland abgeschoben - diesmal nach München. Der 18 oder 19 Jahre alte Mann sei am Donnerstagabend am Flughafen gelandet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Es laufe zwar ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, Erkenntnisse, dass es sich tatsächlich um einen Terrorkämpfer handle, gebe es aber nicht. Der Mann befinde sich auf freiem Fuß. Er war beim Versuch festgenommen worden, unerlaubt die Grenze nach Syrien zu überqueren. Der Mann ist in Deutschland geboren und deutscher Staatsbürger.