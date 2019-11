Über das lange Wochenende haben Einbrecher am Münchner Stadtrand große Beute gemacht. In Krailling verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte, ereignet haben soll sich die Tat zwischen Donnerstagfrüh um fünf Uhr und Samstag um sieben Uhr. Genauer lässt sich der Zeitraum nicht eingrenzen, die Bewohnerin war in dieser Zeit laut Polizei nicht zu Hause. Die Täter durchsuchten die Schlaf- und Badezimmer sowie eine Abstellkammer und entwendeten Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zudem kam es im Verlauf des Freitags zwischen zwölf und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Garching nahe dem neuen Friedhof. Auch hier gelangten die unbekannten Täter durch ein Fenster ins Innere des Hauses, durchsuchten es nach Wertsachen und stahlen Schmuck, Armbanduhren und Bargeld in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Zahl der Einbrüche in München ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Trotzdem warnt die Polizei derzeit wieder verstärkt vor Einbrüchen, die dunkle Jahreszeit ermutige Täter.