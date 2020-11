Gut möglich, dass der Polizei ein Serieneinbrecher ins Netz gegangen ist: Nach einem Einbruch in einen Kindergarten am Rosa-Luxemburg-Platz am Montag vergangener Woche konnten die Beamten am Mittwoch einen 28-Jährigen festnehmen - im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann bereits mehrmals unerlaubterweise in Betreuungseinrichtungen eingedrungen ist. Um die 40 Fälle seit Jahresbeginn kommen nach Polizeiangaben infrage - derartige Taten häufen sich in der Kriminalstatistik schon seit einiger Zeit. Der mutmaßliche Täter, der entweder allein oder mit bislang unbekannten Komplizen in den Kindergarten eingebrochen war, dort mehrere Räume durchsucht und eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro gestohlen hatte, hinterließ eindeutige Spuren.