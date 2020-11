Psychisch auffällige Personen haben am Wochenende gleich zwei größere Polizeieinsätze ausgelöst. Am Samstag gegen 20 Uhr erfuhr die Polizei über die Notrufnummer 110, dass eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rosenheimer Straße in Haidhausen mit zwei Küchenmessern ihre Nachbarn bedrohe. Bis die Beamten eintrafen, war die 43-Jährige wieder in ihrer Wohnung. Sie kam schließlich jedoch heraus, wirkte verhaltensauffällig und wurde in eine Klinik eingewiesen. Bereits in der Nacht zum Samstag waren zwei Männer in einer Ramersdorfer Wohnung wegen Geld in Streit geraten - ein 53-jähriger Münchner drohte damit, sich selbst anzuzünden. Auch er kam in eine Klinik.