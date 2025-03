Kritik von Barbara Hordych

Die Weichen für die Turbulenzen in Michael Parkers Farce „In geheimer Mission“, ein Gastspiel der Comödie Fürth in der Komödie im Bayerischen Hof, sind schnell gestellt: In der fränkischen Botschaftervilla in der Nähe von London mit Panoramablick in den Garten lächeln die Porträts von King Charles und Markus Söder huldvoll von der Wand. Während ein neuer Butler (Martin Rassau in Doppelfunktion als Schauspieler und Regisseur) um Distinguiertheit bemüht ist, steht seinem testosterongeschüttelten Dienstherrn Harald von Hengstenberg (Volker Heißmann) der Sinn nach amourösen Abenteuern. Weshalb er angeblich zum Golfen nach Schottland verreist, in Wahrheit aber das Wochenende mit der lebenslustigen Nachbarin in dem vermeintlich leeren Landsitz verbringen will. Butler Perkins’ Verschwiegenheit vorausgesetzt.