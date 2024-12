Sie haben nicht nur in Deutschland eine große Fangemeinschaft – auch in Russland sind In Extremo bereits auf Tour gegangen. „Wir haben dort 20 Jahre rauf und runter gespielt und haben uns die Fans dort wirklich erspielt“, sagt Michael Robert Rhein, Gründer und Sänger der Band, die sich 1995 in Berlin formierte. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine tourt die Band dort nicht mehr. „Unter den Umständen ist das unmöglich.“ Kurz nach dem Beginn des Krieges im Februar 2022 war eine Tour geplant – „18 Tage nonstop durch ganz Russland“.