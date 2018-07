23. Juli 2018, 18:53 Uhr In ehemaliger Reitanlage Tote und Verletzte bei Großbrand

Ein Großbrand in einer ehemaligen Reitanlage in Icking hat in der Nacht zum Montag zwei Tote und mindestens acht Verletzte gefordert, darunter ein Feuerwehrmann. Das Feuer brach in einem Gebäudekomplex aus, in dem seit Jahren zehn Sozialhilfeempfänger untergebracht waren. Gegen 2.45 Uhr war die erste Meldung eingegangen, dass es dort brenne. Als die Einsatzkräfte eintrafen, galten drei der dort wohnenden Personen als vermisst, doch nur ein 74-jähriger Mann konnte noch schwer verletzt aus dem Gebäude geborgen werden. Weil die Flammen rasant immer weiter um sich griffen, mussten die Retter zurückweichen. Erst im Laufe des Vormittags gelang es den rund 180 Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Zwei Menschen konnten jedoch nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Was den verheerenden Brand ausgelöst hatte, war am Montag laut Polizei und Feuerwehr noch unklar. Die Kripo Weilheim und die Staatsanwaltschaft München II haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf mehrere 100 000 Euro.