Frechheit siegt, dachte sich offenbar eine 37 Jahre alte Mehrfach-Diebin. Doch sie hatte nicht mit der Cleverness Münchner Polizisten aus der Inspektion Maxvorstadt gerechnet. Als diese am frühen Sonntagmorgen vor einer Woche die Autofahrerin an der Paul-Heyse-Straße kontrollierten, fielen ihnen nämlich einige Ungereimtheiten auf. Die Brunnthalerin hatte zwar relativ viel Bargeld dabei, aber keinen Führerschein. Letzterer war ihr erst vier Tage zuvor bei einer ähnlichen Kontrolle abgenommen worden. Damals hatte sich - so ein Polizeisprecher - zudem herausgestellt, dass die Frau bei ihrem Arbeitgeber in die Kasse gegriffen hatte. Sollte das auch diesmal die Herkunft des Geldes erklären? Die Beamten recherchierten - und landeten einen Volltreffer. In der Kasse eines Imbisslokals, in dem die Frau arbeitete, fehlten mehrere Hundert Euro. Jetzt wurde es ernst für die 37-Jährige aus dem Landkreis München. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl lauteten aktuell die Vorwürfe, die dann noch um den Punkt "Beleidigung" ergänzt wurden: Die Delinquentin hielt es nämlich für angemessen, nicht etwa Reue zu zeigen, sondern im Gegenteil eine Polizistin übel zu beschimpfen. Das für schweren Diebstahl zuständige Kommissariat ermittelt jetzt.