Der Fahrer eines E-Scooters ist in der Nacht zu Samstag in der Altstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer schwer verletzt worden. Der 21-jährige Autofahrer war gegen 1.40 Uhr mit seinem Mercedes die Rumfordstraße stadteinwärts gefahren. An der Kreuzung zur Reichenbachstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Die Ampel zeigte Grün für ihn. Gleichzeitig befuhr ein 23-Jähriger mit einem E-Scooter den Gehweg der Rumfordstraße in entgegenkommender Fahrtrichtung und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Auch für ihn zeigte die Ampel Grün. Die beiden prallten aufeinander; der E-Scooter-Fahrer wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.