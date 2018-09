13. September 2018, 18:51 Uhr In der Lindwurmstraße Eine Oase für die Vertriebenen

Im "Lindwurm 12" treffen sich Menschen mit Alkohol- oder psychischen Problemen, die rund um den Bahnhof nicht mehr erwünscht sind. Die Leiterin ist selbst überrascht, wie stark die Begegnungsstätte angenommen wird

Von Thomas Anlauf

Der Mann mit der Mütze und den Tattoos an den Oberarmen kommt richtig ins Schwärmen. "Es ist so schön hier", sagt er. "In der Stadt ist das ein echter Geheimtipp." Der Mann sitzt in einem Hinterhof an einem der Tische und blinzelt in die Vormittagssonne. Ein paar Schritte weiter sitzt eine Frau unter einer dicht bewachsenen Laube und zieht an ihrem Zigarillo, weiter hinten löst ein Mann gerade Kreuzworträtsel. Dieser Geheimtipp in einem Hinterhof an der Lindwurmstraße ist kein neues In-Lokal, auch wenn es für die Gäste Cappuccino und günstiges Frühstück und Mittagessen gibt. Es ist die "Lindwurm 12", eine neue Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit Alkohol- und seelischen Problemen.

Ariane Auspurg und ihr Team der Sozialen Dienste haben diese Oase nahe dem Goetheplatz vor einem halben Jahr geschaffen. Sie soll ein Ort sein, an dem Alkoholkranke und Menschen, denen daheim die Decke auf den Kopf fällt, sich tagsüber aufhalten können. An einem geschützten Ort, nicht am Hauptbahnhof, im Alten Botanischen Garten oder im Nußbaumpark. Dort versuchen ohnehin Polizei und der neu geschaffene Kommunale Außendienst der Stadt, die Trinker- und Drogenszene zu vergraulen. "Der Hauptbahnhof ist ja nun zu", sagt der Mann mit der Mütze, dessen Namen man nicht nennen soll. Er selbst hat von einem "Kollegen", wie er es sagt, von dem neuen Angebot an der Lindwurmstraße erfahren. Damals stand er noch regelmäßig mit anderen Trinkern am Resi-Huber-Platz in Sendling herum, bis er bei Ariane Auspurg an der Lindwurmstraße vorbeischaute. "Hier kann man mal mit jemandem reden", sagt er. Und Hilfe erhält man auch, wenn man will: Vor einigen Monaten hat er in Taufkirchen einen Entzug gemacht, seitdem hat er keinen Alkohol mehr angerührt.

Die drei Mitarbeiter in der Kontaktstätte an der Lindwurmstraße wollen den Gästen zunächst einfach "eine Geste des Willkommens" zeigen, sagt Ariane Auspurg, die sowohl die "Lindwurm 12" als auch das Projekt "Bela" im ersten Stock mit seinem ambulanten Angebot für Menschen mit Alkoholproblemen leitet. "Viele dieser Menschen erfahren im Alltag ja viel Ablehnung." Zum Beispiel rund um den Hauptbahnhof, wo die Szene zunächst von der Polizei, nun auch vom Kommunalen Außendienst verscheucht wird. Unter ihnen seien viele, die einsam seien und "einfach nur ein bisschen Anschluss suchen", sagt der Mann mit der Mütze. Jetzt treffen sich einige eben an anderer Stelle, "viele sind zurück zum Ostbahnhof gegangen oder zum Giesinger Bahnhof", sagt er. Einen Tag zuvor hatten Polizeivizepräsident Werner Feiler und Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle bei einer Pressekonferenz betont, es gebe so gut wie keine Verdrängung der Trinkerszene am Bahnhof. Ariana Auspurg schüttelt den Kopf. Natürlich gebe es diese Verdrängung. Und: "Es braucht eine fachliche Antwort auf die Verdrängung."

Diese Antwort gibt es nun an der Lindwurmstraße. Und dass das in München bislang einzigartige Konzept so gut funktioniert, hat selbst die Leiterin der "Lindwurm 12" überrascht. "Nach drei Wochen war der Laden voll", sagt sie. Es spricht sich offenbar herum in der sogenannten Stammsteher-Szene, dass man dort im Hinterhof auf freundliche hilfsbereite Mitarbeiter trifft und auf Gleichgesinnte. Mit denen darf man zwar hier keinen Alkohol konsumieren, aber wer vorher schon getrunken hat, wird nicht abgewiesen. Im hellen Aufenthaltsraum schläft an diesem Donnerstagmorgen ein Mann an einem der Tische, zwei Männer am Nachbartisch spielen ruhig "Kniffel". In der großen offenen Küche gibt es für die Gäste auch etwas zu essen, Kaffee oder Cappuccino kann sich jeder am Automaten nehmen.

Noch ist das Projekt im Aufbau begriffen. Jetzt, im ersten Jahr, gibt es vom Bezirk Oberbayern erst die halbe Finanzierung, wenn es sich bewährt hat, wird aufgestockt. Auch von der Stadt München hat die "Lindwurm 12" eine Anschubfinanzierung für die Ausstattung erhalten. Dort schaue man ohnehin "mit wachen Augen" auf das, was hier entstanden ist. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hatte im vergangenen Herbst sogar vorgeschlagen, einen eigenen Treffpunkt für alkoholkranke Menschen zu schaffen, als Alternative zu den nun weitgehend aufgelösten Szenetreffs rund um den Hauptbahnhof.

Ariane Auspurg weiß aus Gesprächen mit ihren Gästen, dass "die Szene wandert". Wenn sie verdrängt werde, suche sie sich eben neue Plätze. Sie wünscht sich deshalb, dass es möglichst mehrere Einrichtungen in der Art der "Lindwurm 12" gibt, denn "der Bedarf ist erschreckend hoch". Und es sind nicht nur die klassischen Obdachlosen, die dort vorbeikommen. Neulich habe sich ein Profimusiker mit Alkoholproblemen die neuen Räume angeschaut. Im Keller, so hat es ihm Ariane Auspurg versprochen, kann er nun Posaune spielen.