Anpfiff am 18. April: Bei der Impro-EM spielen sich die Teams nicht den Ball, sondern Worte zu.

Bei der Impro-EM in München treten 18 Schauspielteams aus Europa gegeneinander an. Organisatorin Karin Ertl erklärt, was diese Kunstform mit Fußball, dem echten Leben und Zauberei zu tun hat.