9. August, Isar

Ferien, sie verheißen Freiheit, Mut und manchmal auch Übermut. Arme ausbreiten und der Isar entgegenspringen, das sind die wahren sommerlichen Herausforderungen für Teenager bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. Die Freunde unten am Wasser geben Haltungsnoten und schauen auch, dass der Springer heil in der Isar landet. Denn was der junge Mann dort nahe dem Roecklplatz vorführt, ist ziemlich gefährlich. Der Fluss ist zu seicht für einen Kopfsprung, beim Eintauchen ins Wasser sollte man sicherheitshalber auch die Beine einziehen. Am besten einfach gar nicht erst nachahmen, auch wenn der Sprung schon ziemlich spektakulär aussieht. Am anderen Isarufer geht es dagegen deutlich beschaulicher zu, dort können sich auch ältere Semester und vorsichtigere Gemüter in die mehr als 21 Grad warme Isar wagen, ohne gleich Kopf und Kragen zu riskieren.