2. September, Isar

So ein Sonnenschirm ist ein nettes Accessoire - spendet im Sommer ein bisschen Schatten. Und hält natürlich auch den Regen ab, sollte es tatsächlich mal in den Ferien zu Niederschlägen kommen. Nun ja: Das Isarinselfest im Hochsommer bekommt regelmäßig Regen ab, was natürlich auch die Münchner ein wenig davon abhält, zu der dreitägigen Party zu kommen - obwohl das Programm jedes Jahr gut ist. Am Samstag hat etwa die Singer-Songwriterin Elena Rud gesungen - in dicker Jacke und mit Sonnenbrille auf den Haaren. Ihre Internetbotschaft im Anschluss: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Drinks." So kann man einen regnerischen Sommertag natürlich auch überstehen.