15. August, Englischer Garten

Der Stolz der britischen Automobilindustrie tuckert mit Standgas über die Wiese. Die Spirit of Ecstasy, die wohl berühmteste Kühlerfigur auf Erden, glitzert im Sonnenlicht, der Chauffeur mit Strohhut rudert am gewaltigen, rechts montierten Lenkrad des Rolls-Royce und bremst sanft. Jemand öffnet die Tür des prachtvollen Oldtimers, Jahrgang 1936, heraus steigt Sugandh Rajaram, indischer Generalkonsul in München. Ob Ironie dahinter steckt, dass er sich ausgerechnet in einem britischen Wagen zur Feier des indischen Unabhängigkeitstages kutschieren lässt? Schließlich ist es die Lossagung vom Empire, die jedes Jahr am 15. August zelebriert wird. Vermutlich passen der Konsul - güldene Weste, Sonnenbrille - und die Limousine einfach nur gut zusammen. So wie das indische Räucherstäbchen, das ein paar Schritte entfernt in einer leeren Münchner Bierflasche glimmt. Von Thomas Schmidt