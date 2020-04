Standen die Säulen schon immer da? Baumelten die Lampen sonst auch so tief? So ganz ohne Gäste wirkt die Einrichtung von Lokalen wie dem Sax...

Natürlich ist das Bild der leeren Kneipe kein ungewohntes. Besonders nicht für Menschen, die Kneipen gerne besuchen. Oft genug passiert es, dass sie sich am Ende eines fröhlichen Abends umschauen, und während da gerade noch die große Runde mit dem Hund unterm Tisch und der Dame mit dem unverkennbaren Lachen war und hinten in der Ecke ein eng verschlungenes Paar, sind nun plötzlich alle weg und der eigene Tisch ist umzingelt von hochgestellten Stühlen. Flüchtige Blicke in die Fenster auf dem Heimweg offenbaren ähnliche Stillleben. Eine leere Gaststätte ist eine leere Gaststätte ist eine leere Gaststätte. Und doch stammen diese Fotos aus einer ganz anderen Zeit - aus der Corona-Zeit.

Sind die hochgestellten Stühle normalerweise ein Zeichen des verdienten Feierabends, eine friedliche Ruhe vor und nach dem Sturm, die Sitzflächen noch warm von den hartnäckigsten Stammgästen, so sind sie jetzt ein Bildnis bedrückender Unsicherheit. Wird es das Lokal durch die Krise schaffen? Werden hier je wieder Gäste sitzen? Und wenn ja, wann?

In mancher Kneipe ist wenigstens die Küche belebt. Tagsüber offenbart ein Blick in Gaststätten den einsamen Wirt, über Anträge gebeugt eine Zigarette rauchend. Oder die Not wird zur Tugend gemacht und renoviert. Andere machen den Gastraum zum Klassenzimmer für den eigenen Nachwuchs, so tobt weiter Leben durch die Räume. Und wieder andere bieten zumindest noch Essen zum Mitnehmen an. Eines Tages wird sich wieder zahlende Kundschaft niederlassen. Hoffentlich rechtzeitig.