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Impostor-Phänomen„Wann merken die anderen, dass ich eigentlich nichts kann?“

Lesezeit: 9 Min.

Wie kann ein Mensch erfolgreich sein und sich trotzdem für unfähig halten? Und was passiert, wenn die Zweifel über Jahre immer größer werden?
Wie kann ein Mensch erfolgreich sein und sich trotzdem für unfähig halten? Und was passiert, wenn die Zweifel über Jahre immer größer werden? imago; Bearbeitung SZ

Frederick, Paula und Valentina gelten als kompetent, engagiert und erfolgreich. Dennoch warten sie jeden Tag darauf, aufzufliegen. Warum trifft das so viele junge Menschen – gerade in Studium und Berufsstart?

Von Veronika Tieschky

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Sie hätte einen besseren Partner verdient als ihn. Je mehr Frederick diese Frau liebte, desto lauter wurden die Stimmen seiner Unsicherheit. Warum hatte sich eine Frau wie sie für jemanden wie ihn entschieden? Diese Frage ging ihm lange nicht aus dem Kopf. „Ich hatte das Gefühl, sie war völlig out of my league“, sagt er.  Wenn er über sie redet, wirkt er melancholisch.

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