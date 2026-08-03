Frederick, Paula und Valentina gelten als kompetent, engagiert und erfolgreich. Dennoch warten sie jeden Tag darauf, aufzufliegen. Warum trifft das so viele junge Menschen – gerade in Studium und Berufsstart?

Sie hätte einen besseren Partner verdient als ihn. Je mehr Frederick diese Frau liebte, desto lauter wurden die Stimmen seiner Unsicherheit. Warum hatte sich eine Frau wie sie für jemanden wie ihn entschieden? Diese Frage ging ihm lange nicht aus dem Kopf. „Ich hatte das Gefühl, sie war völlig out of my league“, sagt er. Wenn er über sie redet, wirkt er melancholisch.