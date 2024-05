Von Anna Weiß

"Terra Magica Records" - in dem Namen des Musiklabels der Gründer Tom Sprenger und Mirko Hecktor klingt eine magische Welt an, die in den Musikveröffentlichungen und DJ-Sets transportiert wird. Der Name selbst klingt dabei immer wieder unterschiedlich: "Jeder spricht den Namen anders aus, da ist alles mit dabei, zum Beispiel Spanisch. Aber dadurch passt es auch", sagt Co-Gründer Sprenger.