Das Impfzentrum Riem wird geschlossen. Bis zum 14. April muss der Auszug aus der Messe Riem erfolgen. Das teilte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek am Dienstagabend bei einem Vorbericht zu Corona-Themen dem Stadtrat mit. Auch die Impfmöglichkeit auf der Theresienwiese wird dann wegfallen. Das Impf-Team habe, so Zurek, dort nur einen Vertrag bis zum 30. April. Gründe dafür sind natürlich die bestehende Impfflaute in München, aber auch ganz pragmatische. Da die 33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte (Bauma) vom 24. bis zum 30. Oktober stattfinden wird, werde die Fläche in Riem gebraucht. Zugleich müsse man, erklärt Zurek, trotz aktuell geringer Nachfrage bei den Impfungen, "hohe Impfkapazitäten vorhalten". Deswegen werde die Impfstrategie von Mai 2022 an angepasst. So soll es weitere Standorte in Einkaufszentren geben, und der Impfstandort am Gasteig soll erweitert werden.