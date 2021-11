von Jana Jöbstl

Wenn ich mit dem Fahrrad über die Theresienwiese fahre, dann überkommt mich immer ein wohliges Gefühl. Nicht nur, weil ich einige Jahre im Westend gewohnt habe, nein, auch weil ich an zahlreiche Momente auf dem Gelände zurückdenke. Ich habe als Verkäuferin während der Wiesn an einem der zahlreichen Mandelstände gearbeitet, an der Bavaria habe ich schon das ein oder andere Feierabend-Bier in guter Gesellschaft genossen.

Fährt man aktuell über die Theresienwiese, so sieht man dort viele Zelte. Zelte, die für das Winter-Tollwood bereits aufgebaut sind, und Zelte, die zur Corona-Test- beziehungsweise Impfstation gehören. Zusätzlich bildet sich in den letzten Tagen von neun Uhr morgens an eine lange Schlange mit Menschen, die hoffen schnell und unkompliziert an eine Impfung zu gelangen. An diesem Mittwochmorgen warten viele bereits seit über einer Stunde - bei frostigen drei Grad Celsius. Die Medizinstudentinnen Sophie Schultz und Kim Degmayr sind gut vorbereitet: sie haben Wärmflaschen und Tee dabei.

Erster, zweiter oder sogar dritter Piks? Das wollen meine Kolleginnen Kathrin Aldenhoff, Catherina Hess und ich von den anstehenden Menschen wissen. Für die meisten ist es die sogenannte Booster-Impfung, nur wenige sind für die Erstimpfung gekommen. "Leider zu wenige", sagt Michael Lifschitz, einer der Ärzte, die in der Impfstation auf der Theresienwiese arbeiten. Doch es gibt sie. Die, die sich aufgrund der immer weiter steigenden Infektionszahlen und ausbreitenden 2-G-Regeln spontan für die Erstimpfung entscheiden.

Kurz vor meiner Heimfahrt treffe ich die Gastronomin Petra Wurzer, die gerade ihre Zweitimpfung bekommen hat. Sie antwortet mir auf die Frage, warum sie sich impfen lässt: "Ich möchte wieder Frieden auf dieser Erde haben und endlich wieder Liebe verbreiten können."

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.

DER TAG IN MÜNCHEN

Flüchtlinge in Belarus: "Wir dürfen nicht länger zusehen". Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist dramatisch. München will deswegen Geflüchtete aus dem Gebiet aufnehmen.

Am Stadtrand herrscht Ärztemangel. Weil Praxen in der Innenstadt lukrativer sind, gibt es in einigen Randbezirken zu wenig Ärzte - obwohl gerade dort viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen leben. Was lässt sich dagegen tun?

Gardasee-Prozess: Angeklagter entschuldigt sich. Zwei Münchner rasen mit ihrem Motorboot über den Gardasee, ein italienisches Paar stirbt. Am ersten Tag des Prozesses sagt ein Angeklagter die Worte, auf die die Angehörigen so lange gewartet haben - und die sie jetzt nicht mehr glauben wollen.

Volkshochschule im Arabellapark eröffnet wieder. Eineinhalb Jahre war das Stadtteilzentrum wegen Sanierung geschlossen. Nun eröffnet es wieder - auch mit ein paar Neuerungen im Programm.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg