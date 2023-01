Die wertvolle Fläche im Werksviertel liegt brach. Wann wird endlich gebaut im Schatten des Riesenrads? Und vor allem: was? Ein Konzertsaal? Oder doch etwas ganz anderes?

Von Ulrike Heidenreich

Die Wohnungsnot in München ist eines der großen Themen in unserer Stadt. Die Lokalredaktion der Süddeutschen Zeitung verfolgt darum akribisch, in welchen Stadtvierteln und bei welchen Bauvorhaben wie viele Wohnungen entstehen sollen. Nehmen wir zum Beispiel das Werksviertel, jenen neuen Stadtteil östlich des Ostbahnhofs.

Verheißungsvoll sieht das Werksviertel aus der Ferne aus mit einem Riesenrad, auffällig gestalteten Hochhausfassaden - und dann leuchtet da auch noch ein oranger Mond vom Hausdach. Verheißungsvoll sind auch die Pläne für Münchner Mieterinnen und Mieter: Der Bau von 1150 Wohnungen ist hier geplant, 340 davon durch die GWG, der Rest durch private Investoren. 75 Wohnungen davon sind fertig, die Fertigstellung der übrigen mehr als 1000 Wohnungen ist derzeit für die Zeit von 2027 an geplant.

Und das alles soll nun scheitern wegen der "Denkpause", die Ministerpräsident Markus Söder im vergangenen Jahr im Interview mit der SZ den Plänen für ein neues Konzerthaus verordnet hat? Im Münchner Stadtrat zumindest machen einige die entstandene Ungewissheit für das ambitionierte Kulturprojekt dafür verantwortlich, dass es mit dem Bau von bezahlbarem Wohnraum nur schleppend vorangeht.

Wie das alles zusammenhängt und warum ein 45 Meter hoher Konzertsaal zum Beispiel ein benachbartes Grundstück so verschatten würde, dass dort die unteren Geschosse sich nicht für eine Wohnnutzung eignen würden, beschreibt mein Kollege Sebastian Krass. Er hat auch den für den Konzertsaal zuständigen Kunstminister Markus Blume (CSU) befragt, wie es nun eigentlich steht um die Denkpause seines Chefs (SZ Plus).

