Wer ist der Arzt, der Beschäftigte eines italienischen Luxus-Resorts in München impfen ließ? Udo Beckenbauer behandelt umsonst Slumbewohner in Manila und für viel Geld Society-Patienten am Tegernsee - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Mediziner.

Von Klaus Ottund Francesca Polistina

Der Münchner Mediziner Udo Beckenbauer war in den Slums im indischen Kalkutta und im philippinischen Manila und hat dort Menschen behandelt, denen es an nahezu allem fehlt. Vor allem an Ärzten. Viermal zwei Wochen vor etwas mehr als 20 Jahren; auf eigene Kosten dorthin geflogen. Danach hat Beckenbauer vor allem Projekte auf den Philippinen unterstützt. Er war dort auch in den Tropen von Mindanao unterwegs, einer der größten Inseln des asiatischen Landes. Harte Arbeit, kein Vergnügen, und verdient hat der reisefreudige Mediziner nichts daran. Er hat schlicht und einfach die German Doctors unterstützt, eine Hilfsorganisation, die Ärzte in Länder schickt, in denen das Elend zum Alltag gehört. So steht es auf der Homepage der German Doctors. Dort ist auch nachzulesen, dass Beckenbauer mehr als drei Jahrzehnte dem Kuratorium der Hilfsorganisation angehört und unter anderem dazu beigetragen hat, Spenden zu sammeln.