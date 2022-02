Was tut man nicht alles für die Gesundheit. Aber die Impfquote soll ja wachsen, da nimmt man einen Stilbruch in Kauf. Blaue Baumwollhosen und weiße, sterile Trennwände aus Plastik zum Beispiel, wie sollen die denn bitteschön in einen golden leuchtenden Königssaal im Nationaltheater passen, einen der wohl prunkvollsten Säle in der ganzen Stadt? Ganz hervorragend, sagte der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Serge Dorny. Und lud an diesem Donnerstag zu einer Impfaktion in besagten Saal. Gleich unter dem schweren Kronleuchter konnten sich dort alle Impfwilligen erst-, zweit- oder drittimpfen lassen. "Oper ist Drama - das Impfen ist es nicht", verkündete denn auch der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) und verband die Botschaft mit einem Impf-Appell an die Bevölkerung. Auch die Stadt München will mit ungewöhnlichen Impfangeboten die Leute zur Spritze motivieren. Von kommendem Montag an rollt eine Impf-Tram durch die Stadt und hält jeden Tag woanders. Zur Eröffnung um 10 Uhr am Wettersteinplatz kommt Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Es impft: der Mannschaftsarzt höchstpersönlich. Ob die Münchner die ganzen Bemühungen noch goutieren? Seit zwei Wochen liegt die Impfquote für die Zweitimpfung bei 69 Prozent.