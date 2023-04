Die Kriminalpolizei in Dillingen inspiziert einen äußerst echt wirkenden Impfpass (Archivbild): Wenn dieser gefälscht sein sollte, haben sich die Übeltäter geschickter angestellt als das Trio, das jetzt in München vor Gericht stand.

Von Susi Wimmer

Vor nicht allzu langer Zeit teilte die Pandemie auch die Münchner in zwei Gruppen: Geimpfte und Ungeimpfte. Wer das Vakzin intus hatte, konnte ins Wirtshaus oder zu Konzerten - und sich dabei unter Gleichgeimpften halbwegs sicher fühlen. Um so verwerflicher, so befand jetzt das Amtsgericht München, wenn diese Sicherheit unterwandert wurde: Das Schöffengericht verurteilte drei Männer zu empfindlichen Bewährungsstrafen, die Impfausweise gefälscht und für mindestens 300 Euro verkauft hatten.

Zugegeben, die Qualität der gelben Heftchen war nicht die beste. Die selbstgebastelten Stempel beinhalteten eine falsche Adresse des Impfzentrums in Augsburg - und diverse Schreibfehler. Außerdem war es zu Beginn des Impfbetriebs bekannt, dass Münchner einem hiesigen Impfzentrum zugeteilt wurden. Es war nicht vorgesehen, dass sie für die Spritze nach Augsburg hätten fahren sollen.

Nichtsdestotrotz hatten die drei Männer einen lukrativen Geschäftszweig ausgemacht. Anfang 2021 fertigten sie Stempel mit der Adresse des Augsburger Impfzentrums und druckten die kleinen Impfstoff-Chargenaufkleber selbst. Derart gefälschte Ausweise verkauften sie dann gewinnbringend für mindestens 250 bis 300 Euro an acht verschiedene Abnehmer, drei bastelten sie noch für sich selbst. Impfungen hatten aber nie stattgefunden. Man sei der Bande durch "operative Erkenntnisse aus einem anderen Verfahren" auf die Schliche gekommen, sagte Staatsanwältin Juliane Grotz. Auch gegen die acht Abnehmer der Impfpässe wurden und werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Schöffengericht berücksichtigte in seinem Urteil, dass das Trio gleich zu Beginn ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, teilte die Pressestelle des Amtsgerichts mit. Damit habe man in der Verhandlung die Beweisaufnahme erheblich verkürzen können. Ferner legte das Gericht als Pluspunkt in die Waagschale, dass die drei Männer nicht professionell und nicht mit hoher krimineller Energie vorgegangen waren. Im Gegenteil. Die Fälschungen seien ziemlich "dilettantisch" gewesen.

Trotz dilettantischem Vorgehen: Gericht spricht Bewährungsstrafen aus

Trotzdem wurde der Kopf der Bande wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt sowie zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 15 Euro, also 2700 Euro. Seine beiden Komplizen erhielten je ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung.

Das Schöffengericht wertete als "erheblich strafschärfend", dass die Angeklagten dazu beigetragen hatten, "dass die jeweiligen Abnehmer der gefälschten Impfpässe die zur Tatzeit und in der Folgezeit geltenden Bestimmungen im Zuge der Covid-19-Pandemie unterwandern konnten und somit das Vertrauen der Bevölkerung, dass Personen, die eine eingetragene Covid-19-Impfung im Impfpass aufweisen konnte, auch tatsächlich geimpft waren". Damals seien Teile des gesellschaftlichen Lebens an die Corona-Impfung gekoppelt gewesen, und viele Menschen hätten sich bei ihrer Entscheidung, etwa an einer Veranstaltung teilzunehmen, auf den Impfstatus verlassen. Darüber hätten sich die Angeklagten bewusst und "in verwerflicher Art und Weise hinweggesetzt". Das Urteil ist rechtskräftig.