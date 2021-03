Detailansicht öffnen Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat mit seinem Impf-Ultimatum für Lehrkräfte eine kontroverse Diskussion ausgelöst. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Kommentar "Unverschämtes Ultimatum" und "Ostern wird stad" vom 24. März:

Politik beim Wort nehmen

Der Kommentar bezieht sich auf die viel gescholtene Forderung des BLLV, erst nach einem Impfangebot wieder in den Präsenzunterricht einzutreten. Das ist natürlich eine starke Aussage, die jedoch vor dem Hintergrund gesehen werden muss, dass Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer andernfalls häufig gar nicht wahrgenommen werden. Schulen wurde in den letzten Wochen vieles versprochen, um zu einem für alle sicheren Schulbetrieb zu gelangen: Reihentestungen vor Schulbeginn; Selbsttests (haben wir angeblich schon seit zwei Wochen) und eben auch die Impfung. Laut Beschluss der Politik wurde ja die Priorisierung für bestimmte Lehrergruppen tatsächlich geändert. Wenn nun an dieses Versprechen erinnert wird, und die meisten Lehrer ja auch schon in Vorleistung gegangen sind und bereits seit Wochen unterrichten, sehe ich da gar keine so große Unverschämtheit mehr.

Die Kritik an der Teststrategie für Schüler geht übrigens bei allen Lehrerverbänden in dieselbe Richtung. Niemand bezweifelt den Sinn der Selbsttestungen, jedoch gehören die Selbsttests zumindest für kleinere Schüler in die Hände der Eltern; alternativ können Schnelltests von geschultem Fachpersonal in der Schule durchgeführt werden. Warum traut man den Eltern denn nicht zu, diesen Test durchzuführen? Das brächte eine ungleich größere Sicherheit, wenn ein corona-positives Kind nicht erst in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schulaula auf andere Menschen trifft. Gerade, weil Lehrkräfte den Kindern wieder richtigen Schulunterricht geben wollen, kämpfen sie auch dagegen, weitere Unterrichtszeit mit diesen organisatorischen Aufgaben zu verbringen, die viel sinnvoller zu Hause erledigt werden.

Daher, liebes Kultusministerium, nicht mit Tests knausern, sondern so viele Einzelkits ordern, dass die Testungen auch zu Hause durchführbar werden! Stefanie Steindl, Kranzberg

Kein schlüssiges Schulkonzept

Die Kultusministerien haben seit über einem Jahr - abgesehen von regelmäßigem Stoßlüften - kein schlüssiges Schulkonzept vorgelegt. Das Motto der Bildungspolitik lautet: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Mal Distanz-, mal Wechsel-, mal Präsenzunterricht, dann heißt es schließen, wenig später öffnen, aber nur für Prüfungsklassen, und so weiter und so fort. Es ist einfach chaotisch. Besserung sollte die für Anfang März angekündigte Teststrategie bringen. Die sah vor, zuerst eine Testinfrastruktur aufzubauen und dann die Schulen zu öffnen. Ersteres wurde versäumt, die Schulen wurden unter dem Druck der Öffentlichkeit trotzdem geöffnet. Das Ergebnis ist bekannt. In den meisten Schulen sind nicht genügend Schnelltests für die zweimal wöchentlich vorgesehenen Tests vorhanden und mangels Infrastruktur wurden kurzerhand die Lehrkräfte dazu verpflichtet, die Tests durchzuführen. Es ist deshalb weder unverschämt noch unsolidarisch, wenn der BLLV die Impfung von Lehrkräften fordert. Josef Geier, Eging am See

Lüften allein genügt nicht

Sorry, die Lehrer haben recht. Die Politik versagt hier einfach, und endlich, endlich wehren sich die "feigen" Lehrer. Seit November ist klar, dass ein Schutz der Kinder und von deren Familien nur durch Hygienekonzepte an Schulen möglich ist. Es gibt weiterhin aber keine Luftreinigung, keine Selbst- oder sonstige Tests, keine Impfungen - okay, ab und zu werden die Fenster geöffnet, und die Anwesenheit wird festgelegt auf zwei bis drei Stunden pro Tag. Was ist das? Die Kinder dürfen wegen des Infektionsschutzes nicht vor der Zeit ins Klassenzimmer, aber knuddeln sich davor im engen Gang mit den Kindern der anderen Klassen. Das Kultusministerium versagt komplett und seit Monaten! Endlich melden sich die Lehrer, denn Schüler oder Eltern haben eh keine Stimme. Ich bin kein Lehrer, sondern arbeite im Gesundheitswesen mit täglichem Patientenkontakt, kann aber die Art und Enge des Kontakts moderieren - meine Kinder sind ausgeliefert. Tests der Kinder und Impfung und Tests der Lehrer sind absolut notwendig, denn die Infektionsrate und die Rate der Toten steigt wieder... Hardy Georgi, München

Viel Gefahr, wenig Nachwuchs

Ziemlich entsetzt habe ich den Kommentar von Anna Günther zur Kenntnis genommen. Er beweist wieder einmal, welch geringe Wertschätzung den Lehrern entgegengebracht wird. Außenstehende haben zwar viel Meinung, aber wenig Ahnung, wie sich die Lage in den Schulen tatsächlich darstellt. Es werden hier vor allem die Vorzüge des Lehrerberufes thematisiert. Aber so groß sind diese anscheinend nicht, da ja kaum jemand mehr diesen Beruf ergreifen will und wir seit vielen Jahren mit dem Lehrermangel zu kämpfen haben. Die Lehrer jetzt als unverschämt und unsolidarisch zu bezeichnen, empfinde ich - als 65-jährige Lehrerin, die sich täglich der Gefahr einer Infektion aussetzt und damit sogar sich und ihren Partner möglicherweise in Lebensgefahr bringt - als unverschämt. Wir Lehrer versuchen, die Situation bestmöglich mit kreativen Mitteln zu lösen und sind für das politische Versagen nicht verantwortlich. Dass die Lehrerverbände nun so deutliche Worte sprechen, zeigt ja auch nur, dass die Anliegen der Lehrer nicht ernst genommen werden. Birgit Peschke, Feldkirchen-Westerham

Privilegien, unverschämte Forderung und Jammern auf hohem Niveau

Nein, ich bin nicht beim BLLV, und wieder einmal bin ich darüber sehr froh. Unverschämt, stimmt! Jammern auf hohem Niveau! Typisch Beamte eben. Es ist kein Wunder, dass das öffentliche Bild von uns Lehrern dermaßen schlecht ist. Wenn der Verband, in dem gut die Hälfte aller bayerischen Lehrerinnen und Lehrer organisiert ist, solche Privilegien fordert, dann möchte ich als Grundschullehrerin am liebsten vor Scham im Boden versinken. Da das aber nicht möglich ist, will ich zumindest kundtun, dass der BLLV nicht die Meinung aller Lehrer in Bayern vertritt.

Der Job des Lehrers ist nicht immer leicht, im Gegenteil. Er ist oft anstrengend und kostet Nerven. Aber wir alle haben uns bewusst dafür entschieden. Wir wollten mit Kindern arbeiten, wir wollten die Ferien, die frei einteilbaren Nachmittage, die Beihilfe, den Kaffee im Lehrerzimmer, die Wertschätzung durch die Eltern am besten auch noch. All das können wir haben, aber ganz bestimmt nicht, indem wir fordern, noch vor dem 75-jährigen Mann mit Vorerkrankungen geimpft zu werden, der sich nicht mehr ohne FFP2-Maske auf die Straße gehen traut, weil er um seine Gesundheit fürchtet, um sein Leben. Ich fand die unsägliche Diskussion um die ausgefallenen Winterferien schon unerträglich. Und nun das!

Wir alle kennen doch Menschen, die seit nunmehr einem Jahr arbeiten bis zum Umfallen (Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Pflegeheime, et cetera) und auch solche, die nicht mehr arbeiten dürfen und dementsprechend um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen. Wollen wir Lehrer uns wirklich mit ihnen vergleichen? Wir, die gemütlich daheim vor unseren PCs sitzen, Videokonferenzen führen und für unsere Kinder da sein können? Die jeden Monat genügend Geld auf dem Konto haben, nach wie vor? Auch in den zweiwöchigen Osterferien, die uns nun bevorstehen? Ich bin gerne Lehrerin. Und ich bin gerne nicht beim BLLV. Evi Kern, Mitterteich