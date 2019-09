Wenn der Herbst nicht mehr weit ist, die Sonne schon wieder jeden Tag ein bisschen tiefer steht, ihre Strahlen Stück für Stück länger werden und das Licht weicher werden lassen, dann werden diese Momente des süßen Müßiggangs umso kostbarer: noch einmal, vielleicht ein letztes Mal in diesem Sommer im Gras liegen und in den Himmel schauen, die Zeit und alles rundherum vergessen und den Augenblick genießen. Da macht es auch nichts, dass der Isarkanal am Brückenwirt bei Pullach an dieser Stelle nicht zum Baden geeignet ist. Ein Sonnenbad tut es auch. Und umso schöner, wenn dieses von Frühlingsgefühlen begleitet ist. An diesem Mittwoch lässt sich so ein Hauch von Spätsommer noch einmal mitnehmen. Danach geht es mit den Temperaturen steil abwärts, und wer weiß, ob solche Tage heuer noch einmal wiederkommen. Zumindest für die Meteorologen ist seit Wochenbeginn ja auch schon Herbst. Und für alle, die spätestens dieser Tage aus den Sommerferien kommen, irgendwie auch.