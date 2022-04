Von René Hofmann

Gehören Sie auch zu den Menschen, die gelegentlich Immobilienportale nutzen, um sich ein bisschen in der Nachbarschaft umzuschauen? Was wohl aus der schmucken Zweizimmerwohnung gegenüber wird, in der die Handwerker gerade so eifrig mit schwerem Gerät die Fußböden traktieren. Und wie die Wohnungen geschnitten sein werden, die ein paar Straßen weiter entstehen, dort, wo gerade noch Gebrauchtwagen gehandelt werden. Derlei Portale bieten nicht nur Eindrücke von Raumaufteilungen und Lichtverhältnissen, sie bieten auch Einblicke, wo sich die Preise hinbewegen. In München ist die Richtung dabei klar: nach oben.

Über vieles, was offeriert wird, sei es zur Miete oder zum Kauf, lässt sich nur staunen, wobei einem aber immer ein schwacher Trost bleibt: Ist ja nur ein Angebot. Wer weiß schon, welche Summe am Ende wirklich vereinbart wird. Nun, zumindest was Immobilienverkäufe angeht, gibt es eine solche Instanz: den Münchner Gutachterausschuss. Ihm werden alle Kaufverträge gemeldet, die abgeschlossen werden, von der pittoresken Ein-Zimmer-Wohnung bis zum gewaltigen Bürokomplex. Die Ergebnisse für 2021 hat der Ausschuss nun präsentiert und, wie meine Kollegin Anita Naujokat berichtet: Sie bestätigen den Eindruck von der Preisspirale nicht nur. Sie zeigen, wie steil sie sich tatsächlich windet. "Wenn es so weitergeht, ist bald keine Wohnung mehr unter einer Million Euro zu haben", sagt Albert Fittkau. Und dass es so weitergeht, da ist sich der Ausschussvorsitzende fast sicher - weil immer noch viel Kapital im Umlauf sei. Oder, um es mit Rilke und damit etwas lyrischer zu sagen: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Einen Hoffnungsschimmer aber gibt es, zumindest für all diejenigen, die nichts Eigenes suchen und in einem der sogenannten Erhaltungssatzungsgebiete wohnen. Bis ein Gerichtsurteil die Praxis kippte, hatte die Stadt in diesen ein Vorkaufsrecht, wenn Immobilien auf den Markt kamen, und konnte so Mieter vor exorbitanten Preisanstiegen schützen. Dieses Recht könnten die Kommunen nun zurückerlangen. Wie das klappen soll und wie schnell das gehen könnte, obwohl die FDP als Regierungspartei im Bund dagegen ist, hat mein Kollege Sebastian Krass recherchiert. Es ist eine aufbauende Lektüre - denn früher oder später schaut sich ja so gut wie jeder Mal nach einer Wohnung um.

Wie es mit Münchens größtem Marktplatz weitergeht Nach intensiver Debatte entscheidet sich der Stadtrat, für den Bau der Großmarkthalle europaweit nach Partnern zu suchen. Das Projekt, das längst schon fertig sein sollte, verzögert sich damit erneut.

Ein schwer verdauliches Desaster 2010 beschlossen - frühestens 2030 fertig. Die Münchner Stadtpolitiker geben beim Bau der neuen Großmarkthalle ein denkbar schlechtes Bild ab. Ein Kommentar.

Wann Oberbürgermeister Reiter über die Wiesn entscheidet Ministerpräsident, Wirtschaftsminister, Festchef und sogar die Zweite Bürgermeisterin: Sie alle sprechen sich fürs Ozapfen in diesem Jahr aus. Die Stadt hat nun festgelegt, wann die Entscheidung verkündet wird.

Der Stadtrat nimmt's sportlich Trotz der verhaltenen Reaktion des TSV 1860 beschließt die Politik den 77 Millionen Euro teuren Umbau des Grünwalder Stadions. Die Verhandlungen mit den Löwen über die künftige Miete könnten schwierig werden.

Seit 50 Jahren auf großer Fahrt Am 28. April 1972 rollten nach nur sechs Jahren Bauzeit die ersten S-Bahnen durch den neu eröffneten Stammstrecken-Tunnel. Die Nachfrage war von Anfang an enorm. Über eine Zeit, in der die Fahrt noch 70 Pfennig kostete.

Polizei stoppt Raser nach Drogen-Fahrt mit Tempo 130 Als eine Streife einen Mazda-Fahrer kontrollieren wollte, trat der aufs Gas und raste los. Teilweise auch durch 30er-Zonen.

Wirte dürfen draußen nicht heizen Heizstrahler vor Lokalen und Bars bleiben verboten. Man wolle dem Klimaschutz den Vorrang einräumen, sagt Kreisverwaltungsreferent Böhle. Doch auch der Krieg in der Ukraine spielt eine Rolle.

"Sie haben für alles eine Erklärung, nur über die Kosten wissen Sie nichts" Die MVG will in einem ersten Abschnitt vom Schwabinger Elisabethplatz über die Franz-Joseph- und Leopoldstraße bis zur Münchner Freiheit eine neue Tramstrecke bauen. Doch bei einer Bürgerversammlung kritisieren viele Teilnehmer die unklare Finanzierung des Projekts.

Gas-Alarm in der Maxvorstadt Ein Bagger beschädigte am Dienstag eine Leitung an der Theresienstraße. Der Bereich wurde von der Feuerwehr abgesperrt, für die Reparaturarbeiten musste ein Heizkraftwerk heruntergefahren werden.

