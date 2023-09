Büro- und Gewerbeflächen in München

Es gibt sie wieder: Gewerbeflächen in München, die mit großen Plakaten zur Miete angepriesen werden.

Am Stadtrand stehen Bürogebäude leer, in der Innenstadt steigen die Mieten. Und manch eine Einkaufsstraße hat gar keine so gute Geschäftslage, wie man denken mag.