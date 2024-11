Das Potenzial für sinnvolle Umwandlungsmodelle ist in München vorhanden, haben Forscher herausgefunden. Die meisten Apartments könnten Unternehmen jenseits des Mittleren Rings bereitstellen. Allerdings gibt es ein Problem.

Von Catherine Hoffmann

Es könnte so einfach sein: In München stehen viele Büros leer. Warum werden sie nicht einfach in Wohnungen umgewandelt? Bislang geschieht dies nur selten. Und wenn, dann profitieren davon vor allem Menschen mit Geld.