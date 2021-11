In Schwabing typisch und bei Bewohnern immens beliebt, richten sich immer wieder Begehrlichkeiten auf die Innenhöfe. An der Gernotstraße etwa soll eine Tiefgarage entstehen, später soll dort wieder begrünt werden.

Von Ellen Draxel

Bezahlbarer Wohnraum ist in München Mangelware. Umso unverständlicher, wenn nutzbare Wohnungen dann leer stehen. Beispiel Bauerstraße 10 in Schwabing: In diesem Gebäude, berichtet eine langjährige Mieterin, seien derzeit 14 von 26 Wohnungen nicht bewohnt. Das Haus gehört der Bauer Grundvermögen GmbH. Auch in der benachbarten Hausnummer 12 haben laut den Nachbarn vier Wohnungen keine Mieter, Eigentümerin dort ist die Schwabinger Grundvermögen GmbH.