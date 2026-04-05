Stefan Mross ist mit dem deutschen Schlager verheiratet. Also, der Musiker und Moderator hat auch schon einmal wirklich in einer Schlager-Sendung geheiratet, wobei das, erklärt er, hätten sich die Zuseher während Corona eben so sehr gewünscht, heute würde er sich derlei fünfmal überlegen. Jedenfalls lebt keiner seine Schlagerliebe so öffentlich wie der gebürtige Traunsteiner. Seit 21 Jahren moderiert der einst noch als trompetender Bub von Karl Moik Entdeckte die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“. Und das leidenschaftlich.
Stefan Mross zur Schlager-Tour und dem Aus von „Immer wieder sonntags“„Ich bin kein Mensch, der sagt: Ich bin jetzt traurig“
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Nie wieder sonntags? Die ARD setzt die beliebte Unterhaltungssendung ab, die Stefan Mross seit 21 Jahren moderiert. Derzeit verbreitet er gute Laune auf Konzerttour mit Schlagerstars wie Nicole und Michael Holm. Wie geht es ihm?
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