Bei einem Einbruch in einen Imbiss an der Landsberger Straße hat ein 41 Jahre alter Münchner am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr ein paar hundert Euro gestohlen, dazu 30 Softdrinks und 30 Dosen eines Aufputschgetränks. Die Beute verstaute er vermutlich in den Satteltaschen seines Fahrrads. Dummerweise ließ er am Tatort seinen Rucksack mitsamt eines Ausweises zurück, so dass er recht schnell gefasst wurde. In der Wohnung des einschlägig bekannten Mannes wurde weiteres Diebesgut wie Handtaschen, Armbanduhren und Mobiltelefone sichergestellt.