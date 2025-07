Kaum hat Mia (Margarete Wohlgemuth) im Fundbüro den Verlust ihres Verstandes angezeigt, bricht ein vielstimmiges Durcheinander über sie herein: Da sind die Historiker, die Mythologen, die Philosophen, die Theologen, ja auch eine Verschwörungstheoretikerin ist dabei, die behauptet, „Aliens gibt es wirklich, es wird uns nur verschwiegen“. Schier unmöglich, zwischen all den weltanschaulichen Deutungsangeboten fündig zu werden, auch ein Detektivduo hilft nicht weiter.

Vielleicht hat Max (Fynn Khiari), der alle, die da auf der Bühne im Studio 6 der Bavariafilmstadt herumschwirren, als „Idioten“ bezeichnet, auch recht: „Wenn einem alles nicht so wichtig ist, kann man behaupten, dass man glücklich ist“, singt er. Wobei: Max hat etwas anderes verloren, und zwar sein Herz. Aber keinesfalls vor, es wiederzufinden.

„Versucht!“ ist die Produktion des Imal Musiktheaters übertitelt, mit der das 19-köpfige Ensemble sich nach zwei Jahren Ausbildung in Musik, Tanz und Schauspiel dem Publikum präsentiert. Das besteht am Premierenabend erfreulicherweise auch aus engagierten Vertretern des Kulturreferats, Katharina von Korff ist dabei, Stadtdirektor Max Leuprecht spricht die Grußworte. Gefolgt von Lukas Brandl, Deutscher Meister der Zauberkunst und Schauspieler (ZDF-Serie „Der Palast“) aus München, mit 30 Jahren ganz nahe dran an diesem Imal-Ensemble und „der Leidenschaft, mit der sie ihren künstlerischen Weg verfolgen“. Sowie Andreas Hartmann, Geschäftsführer und musikalischer Leiter von Imal, der trotz anstehender Kürzungen im Kultur-Etat verspricht: „Wir werden auch in zwei, in vier und in sechs Jahren noch hier stehen!“

Doch zurück zu Mia, die jetzt in einem Park irritiert eine junge Frau beobachtet, die „Content shootet“ – also sich selbst dabei filmt, wie sie in immer neuen Wort-Schleifen ein Produkt namens „Gump“ für „Beauty und Selfcare“ anpreist. Influencerinnen-Gefasel, das sich weitaus hirnloser anhört, als Mia scheinbar ist. Sodass die Begegnung mit einem gewissen Plankton (Emil Schnabbe), der oben an einer Laterne hängt, wo er abstruse sprachliche Verballhornungen von sich gibt, direkt erholsam für sie ist. Der Obrigkeit und ihren Ordnungsversuchen solle man sich verweigern, rät er Mia beim Heruntersteigen, stattdessen übt er mit ihr eine „Schreitheraphie“. Die ruft allerdings die Polizei auf den Plan, die sie und auch den herbeigeeilten Max festnimmt.

Vor Gericht werden alle drei zu „Sozialstunden bei der Bundeswehr“ verdonnert. Flugs verwandeln sich die Darstellenden in schwarz gewandete Soldaten, die Influencerin (Pauline Wimmer) mutiert zum „General“, der auf dem Exerzierplatz den unschlagbaren Zirkelschluss herausbrüllt: „Der Feind ist unser Gegner. Wir sind gegen den Gegner. Wir werden den Gegner vernichten, denn er ist unser Feind und den Feind werden wir vernichten.“ Dass Plankton von der Truppe mal eben zu Boden getreten und weggeschafft wird, erscheint da nur logisch.

Mia und Max werden indes als „verrückte Rekruten“ im wortwörtlichen Sinne hin- und hergeschoben, landen schließlich in der nächsten Szene im Wartezimmer eines Doktors. Alle tragen Weiß, und man ist ähnlich wie die besorgte Mia froh, auch Plankton unter den Wartenden zu entdecken. „Verrückt? Das ist das hübscheste Kompliment, dass man von solchen Leuten bekommen kann!“, witzelt er, um Mia zu trösten.

Andreas Hartmann hat 2023 die Leitung des Imal Musiktheaters übernommen und schaut überzeugt in die Zukunft: „Wir werden auch in zwei, in vier und in sechs Jahren noch hier stehen!“ (Foto: Catherina Hess)

Insbesondere in der zweiten Hälfte des Stücks stellen die Mitwirkenden ihre beachtlichen Fähigkeiten in Tanzchoreografien, im Chor und in Gesangssoli unter Beweis. Es spricht für die Reflexionsebene des Ensembles, dass auch Mias hervorragender Song „Ich bin frei – von Euch allen“ schnell hinterfragt wird. Ausgerechnet Plankton, der Meister des Nonsens, ist es, der Max mit einer wunderbar unsinnigen Rede zu gekochten und rohen Eiern zur Einsicht bringt: Er ist ein Ei! Und rollt schon lange jemandem hinterher. Sodass Max erkennt: Herzlos und gewappnet mit einem Alles-ist-egal-Gefühl ist man vor allem eines – allein.

Eine rundum gelungene Abschlussproduktion zum Widerstreit von Verstand und Herz und all dem Durcheinander dazwischen, in dem sich junge Menschen ihren Weg bahnen müssen. Umso erfreulicher, dass eine Mitwirkende gerade eine Zusage von der Schauspielschule Regensburg erhalten hat, eine andere von einer Tanzschule angenommen wurde, wie Andreas Hartmann in der Pause erzählte.

„Versucht!“, bis 30. Juli, Imal-Musiktheater, Studio 6, Bavariafilmstadt