Maskenverweigerer in einem Zug und am Hauptbahnhof haben am Sonntag die Polizei beschäftigt. In einem Zug zwischen München und Freising schlug gegen 22.45 Uhr ein 35-Jähriger Mann einem 31-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so die Bundespolizei. Zuvor hatte der Jüngere den anderen auf dessen fehlende Atemmaske hingewiesen. Polizisten begleiteten den Angreifer aus dem Zug und stellten bei ihm 0,82 Promille fest. Ebenfalls am Sonntag war am Hauptbahnhof der Einsatz mehrere Polizisten nötig, um einen 55-Jährigen aus Olching auf die Wache zu bringen. Eine Security-Streife der Bahn hatte die Beamten hinzugezogen, da sich der Mann auch nach Belehrung weigerte, eine Corona-Maske aufzuziehen. Der sich sträubende Olchinger wird der "Reichsbürger"-Szene zugeordnet.