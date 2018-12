23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Im Weihnachtsfieber Kinder für klassische Musik begeistern

So auch Jana und Silvan Dolazek mit Leonie und Janina, ...

Eine Stunde im Weihnachtsfieber: Eltern und ihre Kinder füllten am Samstag die Philharmonie.

Weil die Weihnachtsgeschichte allen gefällt, besorgen Eltern schon im Sommer Karten für das SZ-Familienkonzert

Von Barbara Hordych

"Mir hat das Konzert richtig, richtig gut gefallen", sagt der achtjährige Yannik nach dem Schlussapplaus. Vor allem wegen der "witzigen Geschichte". Er ist heute mit seinen Eltern Renate und Robert Ochwat aus Emmering nach München gefahren. "Es ist das erste Mal, dass wir es geschafft haben, Karten zu bekommen", erzählt die Mutter stolz. Bisher sei sie immer zu spät dran gewesen, alles war ausverkauft. Wie früh ist sie aktiv geworden? "Gleich als ich im Sommer eine Meldung zum Konzert in der Zeitung las, habe ich angerufen." Ihr Mann Robert lobt erst einmal "den herrlich österreichischen Schmäh von Rufus Beck als Kobold". Und schickt gleich eine Kritik hinterdrein. "Da sagen die Politiker so oft, Kinder wären nicht für klassische Musik zu begeistern. Und dann erlebt man diesen Applaus hier - da müsste doch was unternommen werden, dass solche Konzerte öfters angeboten werden."

Verena Schmidt ist mit ihrem Mann Thomas und den Töchtern Ronja, 10, und Lucie, 5, schon das fünfte Mal bei einem SZ-Familienkonzert. Für die Kleine war es heute die Premiere, für die Große ein erneutes Konzerterlebnis. "Ich bin Fan der Reihe", sagt Ronja, die selbst auch Flöte spielt. "Das Tollste daran ist, dass Rufus Beck so unterschiedlich sprechen kann", sagt sie über den Schauspieler, dessen Stimme vielen Kindern und Jugendlichen wohlvertraut in den Ohren klingt durch Hörbücher wie "Harry Potter" oder durch Auftritte in Filmen wie Die Wilden Kerle und Räuber Hotzenplotz.

"Verena haben wir es zu verdanken, dass wir heute zum ersten Mal hier sein konnten, sie hat die Karten für uns mitbesorgt", erzählt Jana Dolezalek, die mit ihren Töchtern Leonie, 5, und Janina, 10, im Gasteig-Foyer steht. Während ihr Mann und die ältere Tochter die Jacken von der Garderobe holen, behalten sie und ihre Freundin Verena die jüngeren Töchter im Auge. Nicht leicht inmitten des Gewusels von Kindern, die nach dem gut einstündigen Konzert ihrem Bewegungsdrang und ihrer Begeisterung freien Lauf lassen. Doch dann geht es auf den Heimweg nach Gröbenzell.