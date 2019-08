15. August 2019, 18:39 Uhr Im Unterschleißheimer Einkaufszentrum Geldautomat zerstört

Bislang unbekannte Täter haben in Unterschleißheim einen Geldautomaten am Einkaufszentrum UEZ geknackt. Der Automat wurde dabei komplett zerstört, die Täter konnten unerkannt flüchten. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, doch allein der Sachschaden an dem beschädigten Gerät beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 52, das für Einbruchskriminalität zuständig ist, hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 089/2910-0.