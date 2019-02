19. Februar 2019, 18:40 Uhr Im Süden der Stadt Schwarz-Rot diskutiert über neues Wohngebiet

Verwirrung um ein großes Bauvorhaben im Münchner Süden: Die CSU zumindest will in Sendling für 1800 neue Wohnungen ein Areal freigeben, das bisher als Grünfläche eingestuft ist. Betroffen sind Wiesen südlich der Siemens-Allee beziehungsweise des Siemens-Sportparks. Letzterer soll attraktiver gemacht werden, eingebettet in einen Landschaftspark. Dazu soll eine Anbindung mit einer Tram und neue Radwege geprüft werden. Die SPD steht auf dem am Dienstag veröffentlichten Stadtratsantrag zwar als Miturheberin auf dem Briefkopf, doch die Fraktion habe sich noch nicht endgültig festgelegt, sagte ihr Chef Alexander Reissl. Der Antrag müsse deshalb zurückgezogen werden. Dass der Entwurf in der Rathausumschau bereits nach draußen ging, sei ein Versehen der CSU. Das habe diese bestätigt.