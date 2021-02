Die SPD im Rathaus will einen dritten Betriebshof für Trambahnen errichten. Der solle im Westen der Stadt liegen, heißt es in einer Mitteilung. Denn der öffentliche Nahverkehr soll bis 2030 stark wachsen, was deshalb auch für den Fuhrpark der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) gilt. Dieses Jahr seien 74 Tramzüge bestellt, bis 2030 sollen weitere 150 und mehr als 300 zusätzliche Elektro-Busse dazukommen, rechnet die SPD-Fraktion vor. Für die Busse entsteht ein Quartier am Georg-Brauchle-Ring, die Trambahnen hätten aber nach derzeitigem Stand keine Abstellflächen mehr. Denn der jetzige Betriebshof an der Westendstraße wird aufgelöst. Dort sind Wohnungen geplant.