7. August 2018, 18:51 Uhr Im Münchner Osten Dritter Stromausfall binnen fünf Tagen

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist in Teilen Münchens der Strom ausgefallen. Am Dienstag waren ganze Straßenzüge in Berg am Laim und Ramersdorf betroffen. Nach einer halben Stunde hätten die meisten Betroffenen wieder eine Stromversorgung gehabt, teilte ein Sprecher der Stadtwerke (SWM) mit. Betroffen waren auch die Autofahrer: Am Vormittag staute sich der Verkehr wegen ausgefallener Ampeln an der Chiemgaustraße auf Höhe der Autobahnzufahrt zur A 8. Als Grund für den Stromausfall nannten die Stadtwerke einen "technischen Defekt". Bereits am Samstag hatten Tausende Münchner in der Ludwigs- und der Isarvorstadt bis zu sieben Stunden lang keinen Strom; am Donnerstagabend ging in der Altstadt das Licht aus. Die Blackouts sollen nichts miteinander zu tun gehabt haben, heißt es bei den SWM.