Eine wunderbare Tradition lebt fort, auch in Corona-Zeiten: Das Benefizkonzert des BR-Symphonieorchesters - zugunsten des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung - wird auch in diesem Jahr erklingen. Am Freitag, 18. Dezember, dirigiert Herbert Blomstedt im Herkulessaal der Münchner Residenz Wolfgang Amadeus Mozarts "Exsultate, jubilate". Es singt die Sopranistin Julia Lezhneva. Anschließend steht Franz Schuberts Große C-Dur-Symphonie (D 944) auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie muss das Konzert, das um 20.30 Uhr beginnt, aber unter deutlichen Einschränkungen stattfinden - nur 200 Zuhörer sind, Stand heute, zugelassen. Entsprechend können leider nur viel weniger Karten angeboten werden, als aus früheren Jahren gewohnt. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Dienstag, 8. September, an den bekannten Vorverkaufsstellen. Es ist aber geplant, das Konzert am 18. Dezember per Livestream einem breiten Publikum zugänglich zu machen.