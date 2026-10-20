Es ist der 8. Februar 2021: Eine 97-jährige Frau, die allein in einer alten Villa in München-Schwabing lebt, wird tot in ihrem Garten aufgefunden. In der Nacht muss sie im Freien gestürzt sein und ist erfroren. Ihr Name: Ilse Blank-Mezger-Hesselberger. Zwei Jahre später wird in ihre Namen und mit ihrem Geld eine Stiftung gegründet, die dafür sorgen soll, das „die Hitlerei“, wie sie es nannte, nie mehr zurückkommt.
PorträtWer war Ilse Blank?
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Ihre Familie wurde von den Nazis enteignet und ermordet. Trotzdem blieb Ilse Blank München verbunden. Nun nimmt eine Stiftung in ihrem Namen die Arbeit auf – gegen das Vergessen und zur Förderung der Kunst.
Von Evelyn Vogel
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