Ihre Familie wurde von den Nazis enteignet und ermordet. Trotzdem blieb Ilse Blank München verbunden. Nun nimmt eine Stiftung in ihrem Namen die Arbeit auf – gegen das Vergessen und zur Förderung der Kunst.

Von Ilse Blank existieren nur Jugendfotos wie dieses. Später lehnte sie es ab, fotografiert zu werden – ganz im Stil einer Marlene Dietrich.

Es ist der 8. Februar 2021: Eine 97-jährige Frau, die allein in einer alten Villa in München-Schwabing lebt, wird tot in ihrem Garten aufgefunden. In der Nacht muss sie im Freien gestürzt sein und ist erfroren. Ihr Name: Ilse Blank-Mezger-Hesselberger. Zwei Jahre später wird in ihre Namen und mit ihrem Geld eine Stiftung gegründet, die dafür sorgen soll, das „die Hitlerei“, wie sie es nannte, nie mehr zurückkommt.