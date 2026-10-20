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PorträtWer war Ilse Blank?

Lesezeit: 5 Min.

Von Ilse Blank existieren nur Jugendfotos wie dieses. Später lehnte sie es ab, fotografiert zu werden – ganz im Stil einer Marlene Dietrich.
Von Ilse Blank existieren nur Jugendfotos wie dieses. Später lehnte sie es ab, fotografiert zu werden – ganz im Stil einer Marlene Dietrich.
Foto: Ilse Blank-Mezger-Hesselberger Stiftung

Ihre Familie wurde von den Nazis enteignet und ermordet. Trotzdem blieb Ilse Blank München verbunden. Nun nimmt eine Stiftung in ihrem Namen die Arbeit auf – gegen das Vergessen und zur Förderung der Kunst.

Von Evelyn Vogel

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Es ist der 8. Februar 2021: Eine 97-jährige Frau, die allein in einer alten Villa in München-Schwabing lebt, wird tot in ihrem Garten aufgefunden. In der Nacht muss sie im Freien gestürzt sein und ist erfroren. Ihr Name: Ilse Blank-Mezger-Hesselberger. Zwei Jahre später wird in ihre Namen und mit ihrem Geld eine Stiftung gegründet, die dafür sorgen soll, das „die Hitlerei“, wie sie es nannte, nie mehr zurückkommt.

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