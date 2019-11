Die Stadt soll Freiflächen für nicht kommerzielle Techno-Partys anbieten. Das fordert Thomas Lechner, OB-Kandidat der Linken. Das Kulturreferat solle ein Konzept erarbeiten, das selbst organisierte Raves ins Stadtleben integriere, heißt es in einer Mitteilung. Im Moment müssten Veranstalter "im rechtlichen Grauzonenbereich" arbeiten, da es keine bezahlbaren Orte dafür gebe. Die oft nicht genehmigten Raves würden zu "unwägbaren Risiken" führen. Ende Mai war ein 23 Jahre alter Mann auf einer solchen Party an einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung gestorben. München solle sich die ebenfalls an Raumnot leidende Stadt Zürich als Vorbild nehmen, die Flächen anbiete und bürokratische Hürden abgebaut habe, erklärte Lechner. Das sei zur "Entkriminalisierung" nicht kommerzieller Raves nötig.