48 Acts umfasst der Ilian-Tape-Kosmos mittlerweile, die neben der Label-Arbeit immer noch fleißig produzierenden und als Residents im Blitz auflegenden Brüder als Solisten und als Duo eingeschlossen. Deren gemeinsamer Output als „Zenker Brothers“ war 2007 auch der ursprüngliche Anlass, ein Label ins Leben zu rufen. Denn wer sich mit der Leidenschaft der beiden ins Produzieren eines originären Sounds zwischen Detroit-Techno, House, Dub, Hip-Hop- und Breakbeats hineinwirft, will freilich auch eine Plattform dafür schaffen, am besten eine ganz und gar eigene.

Und so wuchs das, was erst mal nur in Zusammenarbeit mit guten Freunden im kleinen Kreis begann, über die Jahre und über stetig zunehmende Kontakte im verflochtenen Techno-Zirkus zu einem Lebensprojekt heran. Nun lassen sich die Früchte auch in Form des ebenso exzellenten wie paritätisch aufgezogenen Line-ups zum Achtzehnten bestaunen lassen. Ehrensache natürlich, dass die Zenker Brothers diese Geburtstagssause mit einem ihrer gemeinsamen DJ-Sets bereichern. Ebenso gesellen sich mit dem stilistisch breit aufgestellten Turiner DJ Stenny sowie dem längst auch jenseits des Atlantiks weithin verehrten Münchner Ambient- und Breakbeat-Magier Skee Mask zwei altbekannte Ilian-Tape-Urgesteine dazu.

Besonders gespannt darf man indes auf die Gastspiele dreier Acts sein, die zwar allesamt bereits sehr hörenswerte Vinylsingles auf „Ilian Tape“ veröffentlicht haben, zugleich aber auch bei anderen Labels zu Hause sind. Zum einen das umwerfend energetische neapolitanische Duo Fireground, bestehend aus Angela Dragonetto und Daniele Paduano, das sich als rarer gemischtgeschlechtlicher Live-Act ebenso versiert in harmonisch und perkussiv geprägten House-Produktionen wie in der forscheren Techno-Gangart zeigt.

Und zum anderen die beiden Londoner Produzentinnen Mia Koden und Mantra, die sich hier als Spezialistinnen in Sachen progressiver Drum and Bass und Jungle (Mantra) und körperlich erfahrbarer britischer Bassmusik (Mia Koden) hinter den Decks zu einem DJ-Duo zusammenschließen. Ein Duo, das über die High-End-Anlage des Blitz sicherlich die Wände wackeln lässt. In diesem Sinne ein Hoch auf die experimentelle Vielfalt und natürlich: Happy Birthday!

18 Years of Ilian Tape, Samstag, 21. Juni, Einlass 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1