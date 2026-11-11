Innerhalb kurzer Zeit hat Rapperin Ikkimel geschafft, wovon viele Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker träumen: große Konzerte und Festivals spielen, einen unverwechselbaren Sound schaffen, nicht nur Lieblingsstar, sondern Idol ihrer Fans werden.

Im Jahr 2023 erschien ihre erste EP „Aszendent Bitch“, und spätestens 2024 wusste ganz Deutschland, wer Ikkimel ist. Im pinken Jogginganzug oder Mini-Bikinis, Mini-Röcken und Mini-Oberteilen rappt sie über Partydrogen (vorzugsweise Ketamin), Party, Sex. „Keta und Krawall, meine Nase ist wund, Titten sind prall und mein Arsch ist rund, das beste Pferd im Stall und ich mache mich dumm“, lauten die ersten Zeilen ihres Hits „Keta und Krawall“. Ebenso provokant war „Deutschland“, der gemeinsame Song mit Rapper Ski Aggu („Friesenjung“), mit dem die beiden Gerüchte um eine Beziehung anheizten.

Melina Gaby Strauß, wie Ikkimel bürgerlich heißt, Jahrgang 1997, ist in Berlin geboren und aufgewachsen und hat dort Sprachwissenschaften studiert. Mit ihrer Kunstfigur schafft sie eine Reizfigur, die so stark polarisiert, dass sie kaum jemandem egal ist. Ihre weiblichen, oft jungen Fans feiern sie als Vorbild, eine selbstbewusste Frau, die sich anzieht, wie sie möchte, sich nimmt, was sie möchte, sexuell selbstbestimmt ist. Sie begreifen Ikkimels Musik als Ansage ans Patriarchat, eine Absage an das Frauenbild, dass junge Frauen vor allem als gefällige und höfliche Mädchen sehen will.

Wenn in Feuilletons und auf Social Media über Ikkimel diskutiert wird, schwingt der Vergleich mit männlichen Rap-Kollegen immer mit. Rapper sexualisieren Frauen. Ikkimel inszeniert sich hypersexualisert. Ist das nun eine Fortsetzung der Objektifizierung durch Männer oder eine Selbstermächtigung der Frau? Ikkimels Partymusik empfinden manche als stumpf. Was soll der Unterschied zu der Partymusik von Männern – betont prollig wie bei den Atzen oder betont lässig wie bei Deichkind – sein, fragt die Gegenseite zurück. Regelmäßig wird Ikkimel aufs Übelste beschimpft, vor allem von Männern und konservativen Christen. Ausgewählte Screenshots auf ihrem Instagram-Profil geben einen Einblick in den Hass, den sie erfährt.

In diesem Jahr hat ein Skandal dafür gesorgt, dass Ikkimel in den USA bekannt wurde. Die Rapperin Doechii teilte auf Social Media Ikkimels Auftritt im ZDF-Morgenmagazin, bei dem sie mit ihren gewohnt gewöhnlichen Texten für ratlose Gesichter im Publikum sorgte. Das Video ging auch in den Staaten viral und bescherte Ikkimel neue Fans. Im Oktober spielte Ikkimel zwei Konzerte in Australien, im Februar spielt sie in Los Angeles, San Francisco, New York und Chicago. Mit Deutsch-Rap ganz nach oben.

Vor einigen Wochen gab Ikkimel ein Konzert in Sydney. Foto: Laura Csapó/dpa

Obwohl die Aufregung so groß ist: Neu ist das Genre „Fotzenrap“ nicht. Im deutschsprachigen Raum ist Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray dessen Pionierin. Sie war ihrer Zeit voraus. Vor 20 Jahren war die Gesellschaft noch weniger bereit als jetzt, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, die offen und derb über Sex rappen und sich trauen, gezielte Provokationen zu setzen.

Şahin äußerte sich in einem Bericht des NDR kritisch über Rapperinnen wie Ikkimel oder Shirin David, weil sie den männlichen Blick auf Frauen reproduzieren würden. Die Rapperin Ebow warf Ikkimel im vergangenen Jahr auf Instagram vor, das Design von einem Tourplakat beinahe kopiert zu haben. Ikkimel schoss zurück „Ich wusste bis vor zwei Minuten nicht mal, dass es dich gibt“, woraufhin Ebow ihr Rassismus vorwarf.

Ikkimel bietet mit ihrer Inszenierung so viele Möglichkeiten zur Identifizierung und Abgrenzung wie wenig andere Musikerinnen in Deutschland. Bevor es in die USA geht, spielt sie noch einige Konzerte in Deutschland.

Ikkimel, Fr., 13. November, Zenith München; Di., 24. November, Brose Arena Bamberg