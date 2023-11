Von Stefanie Witterauf

Eine Stunde vor Ladenschluss wird der Kindheitstraum von Iris B. wahr. Sie taucht im Bällebad bei Ikea in Brunnthal ab. "Endlich wieder", sagt die 55-Jährige. Sie wohnt in Taufkirchen, trägt einen bunt geringelten Pulli, Jeans, und ihre grauen Haare stehen in alle Richtungen ab, weil sie durch die Plastikbälle statisch aufgeladen sind. Gerade ist nur ihr Kopf zu sehen. "Vorsicht, dass ihr nicht auf jemanden drauf springt", warnt Jojo Sander. Die 24-Jährige ist Praktikantin in der Marketing-Abteilung und heute die Aufsicht für zehn Erwachsene, die ausnahmsweise am Freitagabend in der Kinderabteilung im Bällebad spielen dürfen.