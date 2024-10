Der erste McDonald’s

Die amerikanische Fast-Food-Kette gab ihre Deutschland-Premiere am 4. Dezember 1971 an der Martin-Luther-Straße in Giesing. Damals wurden sechs Produkte offeriert: Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Cola, Limo und Kaffee. Volksschauspieler Maxl Graf zelebrierte die Eröffnung. Als McDonald’s-Chef Ray Kroc einmal vorbeischaute, störte er sich an der dunklen Inneneinrichtung. Die Filiale gibt es immer noch. Mit hellerem Interieur.

Der erste Wienerwald

Der erste Wienerwald in der Amalienstraße. (Foto: Heinz Gebhardt/IMago)

Der frühere Oberkellner Friedrich Jahn eröffnete 1955 im Haus an der Amalienstraße mit der Nummer 23 das Lokal „Linzer Stüberl“. Zum Publikumsrenner avancierte schnell das Grillhendl, woraufhin Jahn sein Restaurant umbenannte, zur „Weinstube zum Wienerwald“. Aus der Idee wurde eine Kette, die mit dem Slogan warb: „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald.“ Das Unternehmen erlebte mehrere Krisen – und Insolvenzen. Die Marke gibt es noch, viele Restaurants laufen allerdings unter anderen Namen. Das Lokal in Schwabing gibt es nicht mehr.

Der erste Mediamarkt

Der Mediamarkt im Euro-Industriepark im Münchner Norden. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Am 24. November 1979 eröffnete der erste Mediamarkt im Euro-Industriepark in Freimann. Auch der Elektrogroßhändler setzte auf einen Volksschauspieler, um die Menschen dazu zu bringen, Fernseher, Spielkonsolen und Bügeleisen zu kaufen und gleich mitzunehmen: Walter Sedlmayr verkündete in der Einstandswerbung: „Servus’ Leut – Ich hab’ man schon angeschaut den Media-Markt. Riesig – kann ich nur empfehlen.“ Eine Niederlassung im Euro-Industriepark gibt es auch heute noch.