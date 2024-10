Wie Ikea nach Deutschland kam:Die Revolution aus Elching

Im Oktober 1974 öffnete in der Nähe von München das erste Möbelhaus der schwedischen Firma in Deutschland. Der Einkauf bei Ikea glich damals einem Abenteuer, war doch vieles völlig anders als bislang gewohnt.

Von René Hofmann

Das mit den Elchen war natürlich nett. Vor der Eröffnung der ersten Filiale in Deutschland, am 17. Oktober 1974, schaltete Ikea großflächig Anzeigen in den Zeitungen. „Das unmögliche Möbelhaus aus Schweden“ warb darauf unter anderem mit dem Spruch: „Wer jung ist, hat mehr Geschmack als Geld. Deshalb kommen wir nach München.“ Es gab auch einen Coupon zum Ausschneiden, einzuschicken an die Ikea-Möbel GmbH an der Ohmstraße 4 in 8051 Eching bei München: „Unmögliches interessiert mich immer. Schicken Sie mir bitte gleich den Katalog.“